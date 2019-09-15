Робота з МФВ за новою програмою може розпочатися до 2020, - Кабмін

Кабінет Міністрів розраховує на початок роботи за новою програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до 2020 року в той час, як прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що місія МВФ прибула в Україну .

Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Ми очікуємо, що вона може бути розпочата наприкінці року", - сказав він.

При цьому міністр фінансів Оксана Маркарова додала, що поки передчасно говорити про параметри програми.

"Ми повідомимо, як тільки цю програму буде затверджено", - сказала міністр.

12 вересня місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів не має наміру підвищувати податки в 2020 році. Також Bloomberg написав, що Україна готується укласти договір з МВФ про нову кредитну програму на $5 млрд.

Також держава планує отримати 5 млрд гривень від приватизації у 2020.

У жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by. 4 вересня Україна виплатила останній платіж МВФ за програмою stand by.

Нова програма з замовленим доступом до 3,9 млрд доларів послужить основою для економічної політики уряду в 2019 році. У Міністерстві фінансів України повідомили, що очікують, що нова програма МВФ має стати останньою.