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15 сентября 2019, воскресенье, 21:59 49
Экономика 2019-09-15T22:07:02+03:00
Українські Новини
Государство планирует получить 5 млрд гривен от приватизации в 2020

Государство планирует получить 5 млрд гривен от приватизации в 2020

Деньги. Фото: НБУ
Деньги. Фото: НБУ

Внесенный в Раду проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает поступление 5 млрд гривен от приватизации.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українські Новини.

В сообщении отмечается, что прогноз финансирования госбюджета через поступления от приватизации госимущества приведен к реально возможным 5 млрд гривен, исходя из подготовки объектов.

Как сообщали Українські Новини, на культуру хотят выделить 8,6 млрд гривен из бюджета в следующем году. Также на поддержку агропромышленного комплекса предусматривается выделение 4,4 млрд гривен.

Тем временем Президент Владимир Зеленский хочет провести большую приватизацию уже в 2019 году. Ранее Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша. Украина обязалась перед МВФ приватизировать шахту "Краснолиманская", "Индар" и "Президент-отель".

Кроме того, опубликован полный список объектов большой приватизации на 2019.

Ранее стартовала малая приватизация, в ходе которой продают ювелирный завод, школы, туалеты и бани.

Больше новостей о: Кабинет Министров Госбюджет Приватизация Госбюджет-2019 Проект госбюджета-2020

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