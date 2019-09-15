Государство планирует получить 5 млрд гривен от приватизации в 2020

Внесенный в Раду проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает поступление 5 млрд гривен от приватизации.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українські Новини.

В сообщении отмечается, что прогноз финансирования госбюджета через поступления от приватизации госимущества приведен к реально возможным 5 млрд гривен, исходя из подготовки объектов.

Как сообщали Українські Новини, на культуру хотят выделить 8,6 млрд гривен из бюджета в следующем году. Также на поддержку агропромышленного комплекса предусматривается выделение 4,4 млрд гривен.

Тем временем Президент Владимир Зеленский хочет провести большую приватизацию уже в 2019 году. Ранее Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша. Украина обязалась перед МВФ приватизировать шахту "Краснолиманская", "Индар" и "Президент-отель".