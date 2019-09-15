Государство планирует получить 5 млрд гривен от приватизации в 2020

Внесенный в Раду проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает поступление 5 млрд гривен от приватизации.\r\nОб этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українські Новини.\r\nВ сообщении отмечается, что прогноз финансирования госбюджета через поступления от приватизации госимущества приведен к реально возможным 5 млрд гривен, исходя из подготовки объектов.\r\nКак сообщали Українські Новини, на культуру хотят выделить 8,6 млрд гривен из бюджета в следующем году. Также на поддержку агропромышленного комплекса предусматривается выделение 4,4 млрд гривен.\r\nТем временем Президент Владимир Зеленский хочет провести большую приватизацию уже в 2019 году. Ранее Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша. Украина обязалась перед МВФ приватизировать шахту "Краснолиманская", "Индар" и "Президент-отель".\r\n\r\nКроме того, опубликован полный список объектов большой приватизации на 2019.\r\nРанее стартовала малая приватизация, в ходе которой продают ювелирный завод, школы, туалеты и бани.\r\n