Украина готовится заключить договор с МВФ о новой кредитной программе на $5 млрд, - Bloomberg

Украина готовится заключить договор с Международным валютным фондом на три года о предоставлении кредитной помощи в размере 5 млрд долларов США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, "осведомленные о данном вопросе"\r\n"Расширенная программа заимствования средств Фонда заменит краткосрочную программу, которая помогла Украине пережить сложный период президентских и парламентских выборов", - говорится в сообщении.\r\nОтмечается, что кредитная программа возможно будет рассчитана на три года, и переговоры по данному вопросу сейчас продолжаются.\r\nПо данным Радио Свобода, директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс 12 сентября на брифинге в Вашингтоне подчеркнул, что борьба с коррупцией будет ключевым компонентом любой новой кредитной программы, которую Киев получит от Международного валютного фонда.\r\nКак сообщали Українські Новини, миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину для встреч с властями. \r\nРанее, в октябре 2018 года, Украина и МВФ договорились о новой программе stand by. 4 сентября Украина выплатила последний платеж МВФ по программе stand by.