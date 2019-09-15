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15 сентября 2019, воскресенье, 08:00 41
Экономика 2019-09-15T09:15:24+03:00
Українські Новини
Украина готовится заключить договор с МВФ о новой кредитной программе на $5 млрд, - Bloomberg

Украина готовится заключить договор с МВФ о новой кредитной программе на $5 млрд, - Bloomberg

Международный валютный фонд. Фото: UTMAG
Международный валютный фонд. Фото: UTMAG

Украина готовится заключить договор с Международным валютным фондом на три года о предоставлении кредитной помощи в размере 5 млрд долларов США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, "осведомленные о данном вопросе"

"Расширенная программа заимствования средств Фонда заменит краткосрочную программу, которая помогла Украине пережить сложный период президентских и парламентских выборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кредитная программа возможно будет рассчитана на три года, и переговоры по данному вопросу сейчас продолжаются.

По данным Радио Свобода, директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс 12 сентября на брифинге в Вашингтоне подчеркнул, что борьба с коррупцией будет ключевым компонентом любой новой кредитной программы, которую Киев получит от Международного валютного фонда.

Как сообщали Українські Новини, миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину для встреч с властями. 

Ранее, в октябре 2018 года, Украина и МВФ договорились о новой программе stand by. 4 сентября Украина выплатила последний платеж МВФ по программе stand by.

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