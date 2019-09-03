Новая программа с МВФ должна стать последней для Украины, - Минфин

В Министерстве финансов Украины сообщили, что ожидают, что новая программа, которую правительство планирует заключить с Международным валютным фондом, должна стать последней.\r\nОб этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV 2 сентября, пишет Громадське. \r\n"Она (программа сотрудничества с МВФ — ред.) будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы", — сообщила Маркарова.\r\nВ частности министр отметила, что на этот раз Украина планирует выполнить все условия МВФ, что позволит укрепить экономику и уменьшить потребность в международных кредиторах.\r\n"Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам не нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами", — добавила Маркарова.\r\nНапомним, миссия Международного валютного фонда может посетить Украину 10-24 сентября.\r\nТакже Минфин прогнозирует своевременную подачу госбюджета-2020 и выплаты по госдолгу.