Новая программа с МВФ должна стать последней для Украины, - Минфин

В Министерстве финансов Украины сообщили, что ожидают, что новая программа, которую правительство планирует заключить с Международным валютным фондом, должна стать последней.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV 2 сентября, пишет Громадське.

"Она (программа сотрудничества с МВФ — ред.) будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы", — сообщила Маркарова.

В частности министр отметила, что на этот раз Украина планирует выполнить все условия МВФ, что позволит укрепить экономику и уменьшить потребность в международных кредиторах.

"Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам не нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами", — добавила Маркарова.

Напомним, миссия Международного валютного фонда может посетить Украину 10-24 сентября.

Также Минфин прогнозирует своевременную подачу госбюджета-2020 и выплаты по госдолгу.