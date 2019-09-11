Миссия МВФ прибыла в Украину, - Гончарук

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину для встреч с властями. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее анонсировал визит миссии МВФ, передают Українські Новини.

"У нас сейчас приехала в Украину миссия МВФ, с которой мои коллеги начали переговоры", - сказал он.

Премьер уверен, что в ходе переговоров будут достигнуты соглашения по всем вопросам.

При этом он уточнил, что миссия пробудет в Украине до 24 сентября.

Как сообщали Українські Новини, МВФ ранее сообщил, что намерен продолжить переговоры по сотрудничеству с Украиной во второй половине сентября - после назначения нового состава Кабинета Министров.

В октябре 2018 года Украина и МВФ договорились о новой программе stand by. 4 сентября Украина выплатила последний платеж МВФ по программе stand by.

Новая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году. В Министерстве финансов Украины сообщили, что ожидают, что новая программа МВФ должна стать последней.

Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора.

Ранее НБУ прогнозировал получение Украиной двух траншей от МВФ в 2019 году.