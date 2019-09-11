Миссия МВФ прибыла в Украину, - Гончарук

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину для встреч с властями. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее анонсировал визит миссии МВФ, передают Українські Новини.\r\n"У нас сейчас приехала в Украину миссия МВФ, с которой мои коллеги начали переговоры", - сказал он.\r\nПремьер уверен, что в ходе переговоров будут достигнуты соглашения по всем вопросам.\r\nПри этом он уточнил, что миссия пробудет в Украине до 24 сентября.\r\nКак сообщали Українські Новини, МВФ ранее сообщил, что намерен продолжить переговоры по сотрудничеству с Украиной во второй половине сентября - после назначения нового состава Кабинета Министров.\r\nВ октябре 2018 года Украина и МВФ договорились о новой программе stand by. 4 сентября Украина выплатила последний платеж МВФ по программе stand by.\r\nНовая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году. В Министерстве финансов Украины сообщили, что ожидают, что новая программа МВФ должна стать последней.\r\nОна будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора.\r\nРанее НБУ прогнозировал получение Украиной двух траншей от МВФ в 2019 году.