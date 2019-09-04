Украина выплатила последний платеж МВФ по программе stand by

Украина выплатила последний платеж Международного валютного фонда по программе stand by в 156,4 млн долларов после того, как выплатила МВФ более $150 млн .

Об этом Українским Новинам сообщила пресс-служба НБУ, передают Українські Новини.

"Украина провела последний платеж по начатой в 2014 году программе stand-by с Международным валютным фондом. Последний платеж составлял 156,4 млн долларов в эквиваленте", - отметили в НБУ.

Как сообщали Українськi Новини, Украина выплатила МВФ $368 млн по программе stand by. Также Минфин заявил, что новая программа с МВФ должна стать последней для Украины.

Тем временем миссия Международного валютного фонда может посетить Украину 10-24 сентября, а Минфин прогнозирует своевременную подачу госбюджета-2020 и выплаты по госдолгу.

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук назвал приоритетами Кабинета Министров на ближайшие несколько недель подготовку к визиту миссии Международного валютного фонда, к переговорам по транзиту газа, формирование государственного бюджета на 2020 год.