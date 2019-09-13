Гривня різко подорожчала: офіційний курс валют на вихідні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD після того, як курс долара впав , а євро обвалився в обмінниках

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 вересня, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3061,4515 100 доларів США 2483,1184 100 швейцарських франків 2499,3047 1000 ієн 230,4251 10 російських рублів 3,809 100 євро 2722,2427

Як повідомляли Українські Новини, економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Також експерти вважали, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Тим часом у серпні ціни на меблі та техніку знизилися, а інфляція наблизилася до прогнозів НБУ. Також у НБУ повідомили, що завдяки новій владі послабилися внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.

Тим часом рада НБУ затвердила основні принципи грошово-кредитної політики на 2020 і середньострокову перспективу.