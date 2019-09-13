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13 вересня 2019, пʼятниця, 05:55 11
Фінанси 2019-09-13T08:17:44+03:00
Українські Новини
Гривня різко подорожчала: офіційний курс валют на вихідні

Гривня різко подорожчала: офіційний курс валют на вихідні

Гривні.
Гривні.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD після того, як курс долара впав, а євро обвалився в обмінниках.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 вересня, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3061,4515
100 доларів США 2483,1184
100 швейцарських франків 2499,3047
1000 ієн 230,4251
10 російських рублів 3,809
100 євро 2722,2427

Як повідомляли Українські Новини, економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Також експерти вважали, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Тим часом у серпні ціни на меблі та техніку знизилися, а інфляція наблизилася до прогнозів НБУ. Також у НБУ повідомили, що завдяки новій владі послабилися внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.

Тим часом рада НБУ затвердила основні принципи грошово-кредитної політики на 2020 і середньострокову перспективу.

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