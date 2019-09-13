Гривня різко подорожчала: офіційний курс валют на вихідні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH\/USD після того, як курс долара впав, а євро обвалився в обмінниках.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nПопереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 вересня, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3061,4515\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2483,1184\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2499,3047\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n230,4251\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,809\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2722,2427\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Також експерти вважали, що курс долара почне стабільно зростати восени.\r\nТим часом у серпні ціни на меблі та техніку знизилися, а інфляція наблизилася до прогнозів НБУ. Також у НБУ повідомили, що завдяки новій владі послабилися внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.\r\nТим часом рада НБУ затвердила основні принципи грошово-кредитної політики на 2020 і середньострокову перспективу.