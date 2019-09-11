Совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 и среднесрочную перспективу

Совет Национального банка утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава совета НБУ Богдан Данилишин, передают Українські Новини.\r\nСогласно утвержденным основным принципам, целью денежно-монетарной политики остается поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п., а НБУ может использовать все законодательно определенные средства денежно-кредитной политики.\r\nНацбанк будет продолжать придерживаться того, что монетарная политика не направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.\r\nВ 2020 году НБУ будет использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, способствуя не только возвращению инфляции к цели, но также заботясь влиянием монетарных решений на экономический рост.\r\nПри снижении инфляционного давления и улучшения ожиданий НБУ будет смягчать монетарную политику, способствуя таким образом экономическому росту.\r\nУчетная ставка в реальном измерении постепенно снижаться в последующие годы до нейтрального уровня.\r\nТакже учитывая улучшение инфляционных ожиданий будут снижаться и номинальные процентные ставки банков.\r\nВ отдельные периоды инфляция может отклоняться от установленной цели из-за влияния факторов, находящихся вне непосредственным влиянием монетарной политики НБУ.\r\nОтмечается, что в случае реализации рисков, усиливать фундаментальный инфляционное давление и ухудшать ожидания экономических агентов, НБУ будет применять все имеющиеся средства и методы денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели на горизонте политики.\r\nНациональный банк будет продолжать придерживаться своего обязательства избегать любых форм фискального доминирования над монетарной политикой, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ отменил ежемесячный лимит в €5 млн на репатриацию средств от продажи ценных бумаг иностранными инвесторами.