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11 сентября 2019, среда, 10:58 162
Экономика 2019-09-11T12:45:02+03:00
Українські Новини
Совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 и среднесрочную перспективу

Совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 и среднесрочную перспективу

Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

Совет Национального банка утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава совета НБУ Богдан Данилишин, передают Українські Новини.

Согласно утвержденным основным принципам, целью денежно-монетарной политики остается поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п., а НБУ может использовать все законодательно определенные средства денежно-кредитной политики.

Нацбанк будет продолжать придерживаться того, что монетарная политика не направлена ​​на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.

В 2020 году НБУ будет использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, способствуя не только возвращению инфляции к цели, но также заботясь влиянием монетарных решений на экономический рост.

При снижении инфляционного давления и улучшения ожиданий НБУ будет смягчать монетарную политику, способствуя таким образом экономическому росту.

Учетная ставка в реальном измерении постепенно снижаться в последующие годы до нейтрального уровня.

Также учитывая улучшение инфляционных ожиданий будут снижаться и номинальные процентные ставки банков.

В отдельные периоды инфляция может отклоняться от установленной цели из-за влияния факторов, находящихся вне непосредственным влиянием монетарной политики НБУ.

Отмечается, что в случае реализации рисков, усиливать фундаментальный инфляционное давление и ухудшать ожидания экономических агентов, НБУ будет применять все имеющиеся средства и методы денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели на горизонте политики.

Национальный банк будет продолжать придерживаться своего обязательства избегать любых форм фискального доминирования над монетарной политикой, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.

Как сообщали Українські Новини, НБУ отменил ежемесячный лимит в €5 млн на репатриацию средств от продажи ценных бумаг иностранными инвесторами.

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