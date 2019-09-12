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12.09.19 11:00 Интернет-конференция: "Украинский рынок PR на современном этапе: между стратегией и тактикой"

12 сентября 2019, четверг, 10:26 212
Финансы 2019-09-12T10:28:28+03:00
Українські Новини
Курс доллара упал, а евро обвалился в обменниках

Курс доллара упал, а евро обвалился в обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 11 сентября на 2,34 коп. до 25,1230 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,50 коп. до 24,7918 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 8,39 коп. до 27,2291 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,20 коп. до 27,6818 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,7918 25,1230 27,2291 27,6818 3,43 3,93
Максимальный 24,8800 25,9800 27,4000 28,1000 3,74 5,00
Минимальный 24,3000 24,9300 27,0000 27,4400 2,50 3,78

Как сообщали Українські Новини, гривна резко укрепилась после выходных. Также аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Кроме того, в Нацбанке сообщили, что благодаря новой власти в Украине ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.

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