Курс доллара упал, а евро обвалился в обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 11 сентября на 2,34 коп. до 25,1230 UAH\/USD, курс покупки понизился на 3,50 коп. до 24,7918 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 8,39 коп. до 27,2291 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 12,20 коп. до 27,6818 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,7918\r\n25,1230\r\n27,2291\r\n27,6818\r\n3,43\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,8800\r\n25,9800\r\n27,4000\r\n28,1000\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,3000\r\n24,9300\r\n27,0000\r\n27,4400\r\n2,50\r\n3,78\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна резко укрепилась после выходных. Также аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nКроме того, в Нацбанке сообщили, что благодаря новой власти в Украине ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.