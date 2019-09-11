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11 вересня 2019, середа, 13:28 22
Кабмін 2019-09-11T16:00:04+03:00
Українські Новини
Кожен звільнений з полону українець отримає по 100 тисяч гривень

Кожен звільнений з полону українець отримає по 100 тисяч гривень

Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ
Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ

Кабінет Міністрів виділив по 100 тис. гривень 35 звільненим з полону українцям.

Про це в соціальній мережі Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, передають Українські Новини.

"Тільки що взяла участь у другому засіданні Кабінету Міністрів України. Було прийнято важливе рішення - кожен з 35 звільнених 7 вересня українських громадян отримає одноразову грошову виплату в розмірі 100 000 гривень", - написала вона.

Відповідальним за виконання урядового рішення є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Виплати будуть здійснюватися в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.


На прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.

А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.

Раніше звільнені політв'язні розповіли, чим збираються зайнятися в найближчому майбутньому.

Також стало відомо, що Сенцову і Кольченко організували тимчасове житло.

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