Кожен звільнений з полону українець отримає по 100 тисяч гривень

Кабінет Міністрів виділив по 100 тис. гривень 35 звільненим з полону українцям.\r\nПро це в соціальній мережі Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, передають Українські Новини.\r\n"Тільки що взяла участь у другому засіданні Кабінету Міністрів України. Було прийнято важливе рішення - кожен з 35 звільнених 7 вересня українських громадян отримає одноразову грошову виплату в розмірі 100 000 гривень", - написала вона.\r\nВідповідальним за виконання урядового рішення є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.\r\nВиплати будуть здійснюватися в установленому порядку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.На прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.Раніше звільнені політв'язні розповіли, чим збираються зайнятися в найближчому майбутньому. Також стало відомо, що Сенцову і Кольченко організували тимчасове житло.