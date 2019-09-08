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08 сентября 2019, воскресенье, 22:01 364
Общество 2019-09-08T22:18:03+03:00
Українські Новини
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье

Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье

Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ

Для украинского активиста Александра Кольченко и режиссера Олега Сенцова, которые стали одними из освобожденных в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, организовали временное жилье. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в интервью BBC News Украина.

"Вот сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. По поводу постоянного жилья - мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться туда (в Крым - ред.) нельзя", - сказала Денисова.

"Ведь у них есть семьи. Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с господином Олегом, будем его решать", - добавила она

Как сообщали Українські Новини, на пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

Ранее освобожденные политзаключенные рассказали, чем собираются заняться в ближайшем будущем

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