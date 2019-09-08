Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье

Для украинского активиста Александра Кольченко и режиссера Олега Сенцова, которые стали одними из освобожденных в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, организовали временное жилье. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в интервью BBC News Украина.

"Вот сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. По поводу постоянного жилья - мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться туда (в Крым - ред.) нельзя", - сказала Денисова.



"Ведь у них есть семьи. Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с господином Олегом, будем его решать", - добавила она.



Как сообщали Українські Новини, на пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.



Ранее освобожденные политзаключенные рассказали, чем собираются заняться в ближайшем будущем.