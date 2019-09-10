Порошенко не прийшов на допит в ДБР: у нього пленарне засідання

П'ятий президент Петро Порошенко знову не прийшов на допит в Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова, передає "Українська правда".

"Запрошення надсилали. Порошенко не прийшов на допит. На сьогодні у Петра Порошенка запланований ще один допит. Час уточнюється".

Адвокат Порошенко Ігор Головань приніс в ДБР його письмові свідчення.

"ДБР чомусь не враховує календар пленарних засідань Верховної Ради... вони повинні розуміти, що робота парламенту — це поважна причина неявки на допит", — сказав адвокат.

Він не став уточнювати, якого стосуються справи показання Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не з'явився на допит в ДБР 6 вересня.

3 вересня також повинен був відбутися допит Порошенка в Держбюро розслідувань, проте він був перенесений.

Крім того, 12 серпня Труба заявив, що допускає допит Петра Порошенка на поліграфі. Після чого Печерський районний суд дозволив допит Порошенко з детектором брехні.

А Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося оприлюднити свою позицію пропозиції щодо колишнього Президента Петра Порошенка провести допит на поліграфі (детекторі брехні) у прямому ефірі телеканалу "Прямий".