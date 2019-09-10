підписатися на розсилку
24.85 25.2
27.25 27.85
˟
10 вересня 2019, вівторок, 12:41 48
Судова влада 2019-09-10T21:00:06+03:00
Українські Новини
Порошенко не прийшов на допит в ДБР: у нього пленарне засідання

Порошенко не прийшов на допит в ДБР: у нього пленарне засідання

П'ятий президент Петро Порошенко знову не прийшов на допит в Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова, передає "Українська правда".

"Запрошення надсилали. Порошенко не прийшов на допит. На сьогодні у Петра Порошенка запланований ще один допит. Час уточнюється".

Адвокат Порошенко Ігор Головань приніс в ДБР його письмові свідчення.

"ДБР чомусь не враховує календар пленарних засідань Верховної Ради... вони повинні розуміти, що робота парламенту — це поважна причина неявки на допит", — сказав адвокат.

Він не став уточнювати, якого стосуються справи показання Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не з'явився на допит в ДБР 6 вересня.

3 вересня також повинен був відбутися допит Порошенка в Держбюро розслідувань, проте він був перенесений.

Крім того, 12 серпня Труба заявив, що допускає допит Петра Порошенка на поліграфі. Після чого Печерський районний суд дозволив допит Порошенко з детектором брехні.

А Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося оприлюднити свою позицію пропозиції щодо колишнього Президента Петра Порошенка провести допит на поліграфі (детекторі брехні) у прямому ефірі телеканалу "Прямий".

Більше новин про: ДБР Допит Петро Порошенко

Архів
Новини
Зеленський призначив відомого адвоката Смирнова заступником голови Офісу президента 20:15
Громадське ТБ засудило заклики бити журналістів свого скандального співробітника Кутєпова 19:55
Рада хоче ліквідувати надбавки за держслужбу і ввести її контрактну форму 19:32
Починаючи з 2016 року пасажиропотік аеропортів України виріс на 100%, - Юрій Лавренюк 18:56
Заступник генпрокурора Столярчук отримав 334 тис. гривень зарплати 18:23
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Організаторам незаконних виборів на півострові оголошено про підозру, - прокурор Криму Гюндуз Мамедов 13:16
Інтерв'ю до 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95" 16:52 Документ
Військові. Фото: ООС/Facebook
Україна почала відведення військ у Луганській області, - волонтер 00:01
З НАБУ не співпрацюємо, готові до суду, - адвокат Крючкова 16:38
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Рябошапка звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука 10:32
Прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським 20:17
Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня 13:10
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok