Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, який звільнив Юрія Луценка з посади прокурора, має намір ініціювати збільшення зарплат прокурорів.\r\nПро це він сказав на засіданні правоохоронного комітету Верховної Ради, передають Українські Новини.\r\n"Ми пропонуємо підвищити зарплату для прокурорів",- сказав Рябошапка.\r\nНа його думку, зарплату прокурорів необхідно підвищити до рівня зарплат районних суддів.\r\nТакож генпрокурор сказав, що прокуратура буде реформована.\r\nЗокрема, замість військової прокуратури буде створено відділ цивільних прокурорів, які працюють на лінії розмежування на Донбасі.\r\nТакож планується створити спеціальний відділ для розслідування злочинів в сфері нацбезпеки, в тому числі щодо розкрадань у концерні "Укроборонпром".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Сторожук подав у відставку і назвав себе "нормальною людиною". \r\nТим часом Рябошапка має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.\r\nТакож Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Касько і вивів за штат всіх співробітників Генеральної прокуратури.