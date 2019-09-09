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09 вересня 2019, понеділок, 17:21 463
Судова влада 2019-09-10T01:15:05+03:00
Українські Новини
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів

Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів

Руслан Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka
Руслан Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, який звільнив Юрія Луценка з посади прокурора, має намір ініціювати збільшення зарплат прокурорів.

Про це він сказав на засіданні правоохоронного комітету Верховної Ради, передають Українські Новини.

"Ми пропонуємо підвищити зарплату для прокурорів",- сказав Рябошапка.

На його думку, зарплату прокурорів необхідно підвищити до рівня зарплат районних суддів.

Також генпрокурор сказав, що прокуратура буде реформована.

Зокрема, замість військової прокуратури буде створено відділ цивільних прокурорів, які працюють на лінії розмежування на Донбасі.

Також планується створити спеціальний відділ для розслідування злочинів в сфері нацбезпеки, в тому числі щодо розкрадань у концерні "Укроборонпром".

Як повідомляли Українські Новини, Сторожук подав у відставку і назвав себе "нормальною людиною".

Тим часом Рябошапка має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.

Також Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Касько і вивів за штат всіх співробітників Генеральної прокуратури.

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