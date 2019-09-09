Долар і євро різко обвалилися на початку тижня: курс валют в обмінниках

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 вересня на 6,81 коп. до 25,2517 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,85 коп. до 24,9311 UAH/USD в той час, як з'явився прогноз курсу долара на всю осінь

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 10,77 коп. до 27,4303 UAH/EUR, курс продажу знизився на 9,10 коп. до 27,9257 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар СШАЕвро10 російських рублів ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкапродажасредний24,931125,251727,430327,92573,443,94Максимальный25,050025,500027,600028,10003,755,00Минимальный24,400025,150027,000027,75002,503,75

Як повідомляли Українські Новини, гривня різко зміцнилася після вихідних. Також аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Крім того, в Нацбанку повідомили, що завдяки новій владі в Україні послабилися внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.