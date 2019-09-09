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09 сентября 2019, понедельник, 05:55 221
Финансы 2019-09-09T09:35:31+03:00
Українські Новини
Гривна резко укрепилась после выходных: официальный курс валют

Гривна резко укрепилась после выходных: официальный курс валют

Гривны.
Гривны.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH/USD после того, как гривна на межбанке продолжила укрепляться перед выходными.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 сентября, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3086,1127
100 долларов США 2508,6035
100 швейцарских франков 2531,3297
1000 иен 234,407
10 российских рублей 3,801
100 евро 2766,2371

Как сообщали Українські Новини, на выходные Национальный банк понизил официальный курс гривны на 4,71 коп. до 25,3106 UAH/USD. Также в НБУ сообщили, что благодаря новой власти ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.

Кроме того, аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Ранее в МВФ прогнозировали ухудшение курса гривны относительно доллара ближе к осени. 

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