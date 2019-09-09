Гривна резко укрепилась после выходных: официальный курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH/USD после того, как гривна на межбанке продолжила укрепляться перед выходными

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 сентября, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3086,1127 100 долларов США 2508,6035 100 швейцарских франков 2531,3297 1000 иен 234,407 10 российских рублей 3,801 100 евро 2766,2371

Как сообщали Українські Новини, на выходные Национальный банк понизил официальный курс гривны на 4,71 коп. до 25,3106 UAH/USD. Также в НБУ сообщили, что благодаря новой власти ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.

Кроме того, аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Ранее в МВФ прогнозировали ухудшение курса гривны относительно доллара ближе к осени.