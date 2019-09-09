Гривна резко укрепилась после выходных: официальный курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH\/USD после того, как гривна на межбанке продолжила укрепляться перед выходными.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 сентября, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3086,1127\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2508,6035\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2531,3297\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n234,407\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,801\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2766,2371\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, на выходные Национальный банк понизил официальный курс гривны на 4,71 коп. до 25,3106 UAH\/USD. Также в НБУ сообщили, что благодаря новой власти ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.\r\nКроме того, аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nРанее в МВФ прогнозировали ухудшение курса гривны относительно доллара ближе к осени.