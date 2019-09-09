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09 вересня 2019, понеділок, 00:01 174
Суспільство 2019-09-09T12:15:03+03:00
Українські Новини
Україна почала відведення військ у Луганській області, - волонтер

Україна почала відведення військ у Луганській області, - волонтер

Військові. Фото: ООС/Facebook
Військові. Фото: ООС/Facebook

Стало відомо, що почався відвід сил від сіл Вільне і Золоте Луганської області. Про це повідомив донецький журналіст і волонтер Тім Златкін на Facebook.

Златкін зазначив, що українські підрозділи відходять на два кілометри від лінії зіткнення.

"Пустять воду в Крим, думали? Хрін там! Відводимо підрозділи на два кілометри від хутора Вольний і Золотого-4. Ви зробили це разом!" - з явним невдоволенням відзначив волонтер.

Скріншот: Facebook/Тім ЗлаткінСкріншот: Facebook/Тім Златкін

Також волонтер запевнив, що інформація достовірна.

Скріншот: Facebook/Тім ЗлаткінСкріншот: Facebook/Тім Златкін

Як повідомляли Українські Новини, на прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.


7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. Також в МЗС Росії оцінили готовність Зеленського до компромісів.

Крім того, звільнені політв'язні розповіли, чим планують зайнятися.

Тим часом, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.

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