Україна почала відведення військ у Луганській області, - волонтер

Стало відомо, що почався відвід сил від сіл Вільне і Золоте Луганської області. Про це повідомив донецький журналіст і волонтер Тім Златкін на Facebook.

Златкін зазначив, що українські підрозділи відходять на два кілометри від лінії зіткнення.

"Пустять воду в Крим, думали? Хрін там! Відводимо підрозділи на два кілометри від хутора Вольний і Золотого-4. Ви зробили це разом!" - з явним невдоволенням відзначив волонтер.

Скріншот: Facebook/Тім Златкін

Також волонтер запевнив, що інформація достовірна.

Скріншот: Facebook/Тім Златкін

Як повідомляли Українські Новини, на прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.



7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. Також в МЗС Росії оцінили готовність Зеленського до компромісів.



Крім того, звільнені політв'язні розповіли, чим планують зайнятися.



Тим часом, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.