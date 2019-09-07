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07 сентября 2019, суббота, 23:27 29
Внешняя политика 2019-09-07T23:45:01+03:00
Українські Новини
Администрация Зеленского продемонстрировала готовность к компромиссам: МИД России об обмене пленными

Администрация Зеленского продемонстрировала готовность к компромиссам: МИД России об обмене пленными

В МИД России оценили готовность Зеленского к компромиссам. Фото: ОПУ
В МИД России оценили готовность Зеленского к компромиссам. Фото: ОПУ

В МИД России заявили, что администрация Зеленского продемонстрировала  готовность к компромиссам. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел России, передают Українськi Новини.

"Это (обмен пленными) стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично Президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация В.Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам", - сказано в нем.

РФ считает, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Трехсторонней контактной группы и "Нормандского формата".

Россия призывает Украину отменить торгово-экономическую и транспортную блокады оккупированных районов Донбасса, восстановить местным жителям социальные выплаты и пенсии.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

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