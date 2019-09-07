Администрация Зеленского продемонстрировала готовность к компромиссам: МИД России об обмене пленными

В МИД России заявили, что администрация Зеленского продемонстрировала готовность к компромиссам. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел России, передают Українськi Новини.

"Это (обмен пленными) стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично Президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация В.Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам", - сказано в нем.



РФ считает, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Трехсторонней контактной группы и "Нормандского формата".



Россия призывает Украину отменить торгово-экономическую и транспортную блокады оккупированных районов Донбасса, восстановить местным жителям социальные выплаты и пенсии.



Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.



На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.



