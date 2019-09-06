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06 вересня 2019, пʼятниця, 10:36 21
Судова влада 2019-09-06T23:30:12+03:00
Українські Новини
Порошенко не з'явився на допит в ДБР

Порошенко не з'явився на допит в ДБР

Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Колишній Президент, нинішній депутат Верховної Ради ("Європейська солідарність") Петро Порошенко не з'явився на допит у Держбюро розслідувань.

Про це на своєму каналі в месенджері Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"Сьогодні наші слідчі хотіли отримати свідчення Петра Порошенка у кримінальному провадженні щодо можливого втручання в діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва", - написав він.

Труба зазначив, що уникнути допитів з використанням сумнівних причин - сценарій не дуже ефективнj як для людини, якf нічого приховувати і є що сказати на свій захист.

Також він додав, що ходити на допити все одно доведеться, якщо не зараз, то з січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, 3 вересня також мав відбутися допит Порошенка в Держбюро розслідувань, проте він був перенесений.

Крім того, 12 серпня Труба заявив, що допускає допит Петра Порошенка на поліграфі. Після чого Печерський районний суд дозволив допит Порошенко з детектором брехні.

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