Сегодня Порошенко должен явиться на допрос в ГБР

Государственное бюро расследований вызвало бывшего Президента, депутата Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко на допрос на пятницу, 6 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Госбюро расследований.

"Следующий допрос запланирован на 6 сентября", - сказал он.

Повестка о вызове на допрос была направлена Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, 3 сентября, должен был состояться допрос бывшего Президента Петра Порошенко в Государственном бюро расследований, однако он был перенесен.

12 августа директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что допускает допрос Порошенко на полиграфе. После чего, 13 августа, Печерский районный суд Киева разрешил допрос Петра Порошенко с детектором лжи.

Также 12 августа Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".

Кроме того, ГБР засекретило информацию по открытым уголовным производствам, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко,