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06 вересня 2019, пʼятниця, 08:00 28
Судова влада 2019-09-07T00:56:28+03:00
Українські Новини
Сьогодні Порошенко має з'явитися на допит в ДБР

Сьогодні Порошенко має з'явитися на допит в ДБР

Петро Порошенко. Скриншо відео Facebook/Петро Порошенко
Петро Порошенко. Скриншо відео Facebook/Петро Порошенко

Державне бюро розслідувань викликало колишнього Президента, депутата Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка на допит на п'ятницю, 6 вересня.

Про це Українським Новинам повідомив представник Держбюро розслідувань.

Наступний допит запланований на 6 вересня", - сказав він.

Повістка про виклик на допит була направлена Порошенку.

Як повідомляли Українські Новини, 3 вересня, мав відбутися допит колишнього Президента Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань, проте він був перенесений.

12 серпня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допускає допит Порошенка на поліграфі. Після чого, 13 серпня, Печерський районний суд Києва дозволив допит Петра Порошенка з детектором брехні.

Також 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі телеканалу "Прямий".

Крім того, ДБР засекретило інформацію щодо відкритих кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко,

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