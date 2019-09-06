Сьогодні Порошенко має з'явитися на допит в ДБР

Державне бюро розслідувань викликало колишнього Президента, депутата Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка на допит на п'ятницю, 6 вересня.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Держбюро розслідувань.\r\nНаступний допит запланований на 6 вересня", - сказав він.\r\nПовістка про виклик на допит була направлена Порошенку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 3 вересня, мав відбутися допит колишнього Президента Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань, проте він був перенесений.\r\n12 серпня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допускає допит Порошенка на поліграфі. Після чого, 13 серпня, Печерський районний суд Києва дозволив допит Петра Порошенка з детектором брехні.\r\nТакож 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі телеканалу "Прямий".\r\nКрім того, ДБР засекретило інформацію щодо відкритих кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко,