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09 августа 2019, пятница, 10:42 647 Документ
Силовые структуры 2019-08-09T12:07:59+03:00
Українські Новини
ГБР засекретило информацию по делам Порошенко

ГБР засекретило информацию по делам Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Государственное бюро расследований засекретило информацию по открытым уголовным производствам, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко, вернувшийся 7 августа из отпуска в Украину.

Об этом говорится в ответе ГБР на информационный запрос Українських Новин.

Информационное агенство обратилось к Госбюро с запросом, в котором просило сообщить, кого из бывших и действующих должностных лиц планируется допросить в рамках указанных уголовных дел.

ГБР ответило, что сторонами уголовных производств согласно главе 3 Уголовно-процессуального кодекса является сторона обвинения и сторона защиты.

"Предоставление доступа к указанной информации лицам, у которых нет определенного процессуального статуса, Уголовно-процессуальным кодексом Украины не предусматривается", - сказано в ответе.

Кроме того, бюро отказалось сообщить, планируется ли допросить депутата Верховной Рады Игоря Кононенко ("Блок Петра Порошенко"), бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, министра обороны Степана Полторака и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также, ГБР не сообщило, в рамках скольки уголовных производств проверяются возможные противоправные действия Порошенко.

Бюро указало, что преждевременное разглашение данных досудебного расследования может повлиять на ход расследования, нанести ущерб полноте и объективности установления обстоятельств уголовного правонарушения, интересам потерпевшего, подозреваемого и других участников производства.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.

Ранее Портнов инициировал новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.

Также Портнова заявил, что Панама начала расследовать дело против Порошенкопо сокрытию преступных доходов.

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