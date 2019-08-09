ГБР засекретило информацию по делам Порошенко

Государственное бюро расследований засекретило информацию по открытым уголовным производствам, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко, вернувшийся 7 августа из отпуска в Украину.\r\nОб этом говорится в ответе ГБР на информационный запрос Українських Новин.\r\nИнформационное агенство обратилось к Госбюро с запросом, в котором просило сообщить, кого из бывших и действующих должностных лиц планируется допросить в рамках указанных уголовных дел.\r\nГБР ответило, что сторонами уголовных производств согласно главе 3 Уголовно-процессуального кодекса является сторона обвинения и сторона защиты.\r\n"Предоставление доступа к указанной информации лицам, у которых нет определенного процессуального статуса, Уголовно-процессуальным кодексом Украины не предусматривается", - сказано в ответе.\r\nКроме того, бюро отказалось сообщить, планируется ли допросить депутата Верховной Рады Игоря Кононенко ("Блок Петра Порошенко"), бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, министра обороны Степана Полторака и министра внутренних дел Арсена Авакова.\r\nТакже, ГБР не сообщило, в рамках скольки уголовных производств проверяются возможные противоправные действия Порошенко.\r\nБюро указало, что преждевременное разглашение данных досудебного расследования может повлиять на ход расследования, нанести ущерб полноте и объективности установления обстоятельств уголовного правонарушения, интересам потерпевшего, подозреваемого и других участников производства.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.\r\nРанее Портнов инициировал новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.\r\nТакже Портнова заявил, что Панама начала расследовать дело против Порошенкопо сокрытию преступных доходов.