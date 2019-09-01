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01 вересня 2019, неділя, 18:31 17
Кабмін 2019-09-01T19:45:01+03:00
Українські Новини
Завтра Кабмін Гончарука проведе перше засідання

Завтра Кабмін Гончарука проведе перше засідання

Кабмін
Кабмін

Новообраний Кабінет Міністрів проведе засідання 2 вересня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

Початок засідання заплановано на 14:00.

У повідомленні відсутня інформація про порядок денний засідання.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука і склад нового уряду.

У цей же вечір новообраний Кабмін зібрався на перше засідання без ЗМІ.

2 вересня о 12:00 Президент Володимир Зеленський проведе зустріч з керівництвом Верховної Ради, Кабміну та правоохоронних органів.

Крім того, новий прем'єр Гончарук анонсував звільнення.

Також стало відомо, що Гончарук їздить на модному Jaguar, хоча живе в орендованій квартирі.

Тим часом Олексій Гончарук привітав школярів з 1 вересня і покатався по будівлі Кабміну на самокаті.

Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, але продовжить виконувати обов'язки до призначення нового складу уряду.

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