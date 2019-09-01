Завтра Кабмін Гончарука проведе перше засідання

Новообраний Кабінет Міністрів проведе засідання 2 вересня.Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.Початок засідання заплановано на 14:00.У повідомленні відсутня інформація про порядок денний засідання.Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука і склад нового уряду.У цей же вечір новообраний Кабмін зібрався на перше засідання без ЗМІ.2 вересня о 12:00 Президент Володимир Зеленський проведе зустріч з керівництвом Верховної Ради, Кабміну та правоохоронних органів.Крім того, новий прем'єр Гончарук анонсував звільнення.Також стало відомо, що Гончарук їздить на модному Jaguar, хоча живе в орендованій квартирі.Тим часом Олексій Гончарук привітав школярів з 1 вересня і покатався по будівлі Кабміну на самокаті. Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, але продовжить виконувати обов'язки до призначення нового складу уряду.