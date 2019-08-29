Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов

Новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук намерен в ближайший месяц сменить всех неэффективных руководителей государственных органов.

Об этом он сказал в Верховной Раде в ходе обсуждения его кандидатуры на должность премьера, передают Українськi Новини.

"Лично мои первые шаги - это кадровые. За всеми отдельными отраслями сидят отдельные персонажи, которые до сих пор "пилят" наши с вами ресурсы, до сих пор распределяют в свою пользу какую-то государственную собственность", - сказал он, отвечая на вопрос о его первых шагах после вступления в должность премьера.

Он сказал, что намерен в ближайший месяц проанализировать деятельность всех органов государственной исполнительной власти и уволить всех неэффективных руководителей.

"А по некоторым и анализировать нечего: ДАБИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция), Госкомзем (Государственный комитет по земельным ресурсам) - это все на выход сразу", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что в новую Верховную Раду уже внесен пакет из 37 законопроектов, в том числе предусматривающих усовершенствование аренды госимущества и госзакупок.

Как сообщали Українськi Новини, новый премьер прогнозирует приезд миссии МВФ в Украину в течение месяца.

В четверг Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, однако продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.