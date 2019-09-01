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01 сентября 2019, воскресенье, 13:17 61
Президент 2019-09-01T13:35:02+03:00
Українські Новини
Завтра Зеленский проведет встречу с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов

Завтра Зеленский проведет встречу с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов

Владимир Зеленский. Скриншот трансляции
Владимир Зеленский. Скриншот трансляции "Рада"

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов в понедельник, 2 сентября.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, начало встречи запланировано на 12:00.

Тема не сообщается.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада 9-го созыва вступила в полномочия и открыла 1-ю сессию.

Рада ночью проголосовала отмену депутатской неприкосновенности.

В тот же день было избрано новое руководство Рады и назначен новый состав Кабмина.

Также Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором, за назначение которого ранее проголосовали 312 депутатов при минимально необходимых 226.

Тем временем Зеленский предлагает Раде сократить количество депутатов Рады с 450 до 300.

Также Зеленский предлагает Верховной Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование. Согласно законопроекту, депутатские полномочия будут прекращены в случае неперсонального голосования, если суд подтвердит этот факт.

Больше новостей о: Кабмин Верховная Рада Правоохранительные органы Владимир Зеленский Рада 9 созыва

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