Новый премьер-министр поздравил школьников с 1 сентября и прокатился на самокате в здании Кабмина

Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с праздником 1 сентября и пожелал удачного начала учебного года. Свое видеообращение он опубликовал в Facebook.

"Первое сентября - это всегда старт. Для кого-то - школьной жизни, для кого-то - студенческой. Мое 1 сентября совпало с первой неделей премьерской жизни! Когда-то кто-то из вас тоже будет премьер-министром, но на тот момент Украина будет сильной страной, с которой будут считаться в мире", - сказал Гончарук.

Премьер показал здание правительства и прокатился на самокате по коридорам и кабинетам.

"Нам нужны умные, образованные и свободные граждане. Вы. Поэтому учитесь хорошо, а мы сделаем все, чтобы создать необходимые условия", - отметил премьер-министр.







Как сообщали Українськi Новини, новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.



Также стало известно, что Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.