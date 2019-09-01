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01 сентября 2019, воскресенье, 15:26 147
Кабмин 2019-09-01T15:27:30+03:00
Українські Новини
Новый премьер-министр поздравил школьников с 1 сентября и прокатился на самокате в здании Кабмина

Новый премьер-министр поздравил школьников с 1 сентября и прокатился на самокате в здании Кабмина

Гончарук прокатился на самокате. Скриншот: видео/Алексей Гончарук
Гончарук прокатился на самокате. Скриншот: видео/Алексей Гончарук

Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с праздником 1 сентября и пожелал удачного начала учебного года. Свое видеообращение он опубликовал в Facebook.

"Первое сентября - это всегда старт. Для кого-то - школьной жизни, для кого-то - студенческой. Мое 1 сентября совпало с первой неделей премьерской жизни! Когда-то кто-то из вас тоже будет премьер-министром, но на тот момент Украина будет сильной страной, с которой будут считаться в мире", - сказал Гончарук.

Премьер показал здание правительства и прокатился на самокате по коридорам и кабинетам.

"Нам нужны умные, образованные и свободные граждане. Вы. Поэтому учитесь хорошо, а мы сделаем все, чтобы создать необходимые условия", - отметил премьер-министр.

 


Как сообщали Українськi Новини, новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.

Также стало известно, что Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

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