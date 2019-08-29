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29 августа 2019, четверг, 13:42 143
Политика 2019-08-29T13:50:31+03:00
Українські Новини
Кабмин Гройсмана сложил полномочия

Кабмин Гройсмана сложил полномочия

Гройсман
Гройсман

Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой 9-го созыва.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман с трибуны Рады, передают Українські Новини.

"Сегодня я хочу пожелать каждому из вас, уважаемые народные депутаты, успехов. Также хочу пожелать успехов будущему правительству",- сказал он.

Председательствующий на первом заседании Рады Дмитрий Разумков отметил, что данный состав Кабмина продолжает выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

Как сообщали Українські Новини, Гройсман рассказал, чем планирует заниматься после ухода с должности премьера.

Тем временем в четверг в 10:00 Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги. Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям. Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя").

Также Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.

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