Кабмин Гройсмана сложил полномочия

Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой 9-го созыва.\r\nОб этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман с трибуны Рады, передают Українські Новини.\r\n"Сегодня я хочу пожелать каждому из вас, уважаемые народные депутаты, успехов. Также хочу пожелать успехов будущему правительству",- сказал он.\r\nПредседательствующий на первом заседании Рады Дмитрий Разумков отметил, что данный состав Кабмина продолжает выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.\r\nКак сообщали Українські Новини, Гройсман рассказал, чем планирует заниматься после ухода с должности премьера.\r\nТем временем в четверг в 10:00 Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги. Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям. Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя").\r\nТакже Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.