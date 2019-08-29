підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 серпня 2019, четвер, 16:54 17
Верховна Рада і партії 2019-08-29T17:45:01+03:00
Українські Новини
Для виступу Зеленського в Раді встановили суфлери

Для виступу Зеленського в Раді встановили суфлери

Для Зеленського встановили суфлери. Фото:
Для Зеленського встановили суфлери. Фото: "Страна"

Сьогодні, 29 серпня, розпочалася перша сесія Верховної Ради 9 скликання. Для виступу Володимира Зеленського в залі встановили екрани для суфлера. Про це повідомляє "Страна".

Екран для суфлера встановили у 10:20. Нові народні депутати заслухають стратегічне послання Володимира Зеленського щодо внутрішнього і зовнішнього становища України.

Зазначається, що глава держави повинен був почати виступ у 13:20, але його початок перенесли через затримку старту першої сесії нового парламенту.

Фото: Фото: "Страна"

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.

Верховна Рада обрала депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту.

Тим часом Дмитро Разумков став головою парламенту.

Раніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту може затягнутися до ранку.

Крім того Зеленський вирішив залишити Авакова на посаді міністра МВС.

Більше новин про: суфлер Володимир Зеленський Рада 9 скликання

Архів
Новини
Рада призначила прем'єром Гончарука 17:47
72% киян вважають, що президент не має права нав'язувати їм міського голову, – опитування Рейтинг 17:37
Зеленський назвав умову, за якої готовий розпустити Раду 17:29
Прокуратура вимагає скасувати рішення про затвердження оновленого Генплану Ірпеня 17:17
Зеленський пропонує відстрочити накладення штрафів на євробляхерів 17:04
більше новин
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
ЗМІ назвали головних претендентів на посаду міністра інфраструктури 14:19
"Центренерго" профінансує запуск нової лави на держшахті "Капітальна" на Донбасі на 50 млн гривень 10:15
більше новин
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань 19:57
Богатирьову затримали в Борисполі після прильоту з Мінська 20:15 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok