Для виступу Зеленського в Раді встановили суфлери

Сьогодні, 29 серпня, розпочалася перша сесія Верховної Ради 9 скликання. Для виступу Володимира Зеленського в залі встановили екрани для суфлера. Про це повідомляє "Страна".

Екран для суфлера встановили у 10:20. Нові народні депутати заслухають стратегічне послання Володимира Зеленського щодо внутрішнього і зовнішнього становища України.



Зазначається, що глава держави повинен був почати виступ у 13:20, але його початок перенесли через затримку старту першої сесії нового парламенту.

Фото: "Страна"

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.



Верховна Рада обрала депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту.



Тим часом Дмитро Разумков став головою парламенту.



Раніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту може затягнутися до ранку.



Крім того Зеленський вирішив залишити Авакова на посаді міністра МВС.