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29 августа 2019, четверг, 13:34 244
Кабмин 2019-08-29T13:35:41+03:00
Українські Новини
Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД

Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова. Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа. Об этом сообщает "Страна".

"По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать", - сказала он.

Также сообщается, что партия "Слуга народа" поддерживает кандидатуру Арсена Авакова на должность министра внутренних дел.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник в партии.

"Авакова поддерживаем", - сказал он.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" сегодня на заседании согласует состав Кабмина.

В пятницу в 10:00 Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги. Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям. Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя").

Также Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.

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