Зеленський пропонує скоротити склад парламенту й запровадити пропорційну виборчу систему

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді скоротити конституційний склад парламенту й запровадити пропорційну виборчу систему.

Відповідний законопроект про внесення змін до Конституції зареєстрований у четвер під №1017, передають Українські Новини.

У той же час текст документа поки не оприлюднений.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.

Також у четвер Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, проте продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.

Тим часом Рада обрала спікером Дмитра Разумкова.

Зеленський пропонує схвалити звільнення Луценка і призначити генпрокурором Рябошапку.

Крім того, він пропонує призначити Бородянського міністром з питань культури, спорту та інформаційної політики.

Раніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту може затягнутися до ранку.