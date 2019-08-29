Зеленський пропонує скоротити склад парламенту й запровадити пропорційну виборчу систему

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді скоротити конституційний склад парламенту й запровадити пропорційну виборчу систему.\r\nВідповідний законопроект про внесення змін до Конституції зареєстрований у четвер під №1017, передають Українські Новини.\r\nУ той же час текст документа поки не оприлюднений.\r\nУкраїнські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.\r\nНагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.\r\nТакож у четвер Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, проте продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.\r\nТим часом Рада обрала спікером Дмитра Разумкова.\r\nЗеленський пропонує схвалити звільнення Луценка і призначити генпрокурором Рябошапку.\r\nКрім того, він пропонує призначити Бородянського міністром з питань культури, спорту та інформаційної політики.\r\nРаніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту може затягнутися до ранку.