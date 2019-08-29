"Слуга народа" предлагает назначить Бородянского министром по вопросам культуры, спорта и информационной политики

"Слуга народа" предлагает назначить Бородянского министром по вопросам культуры, спорта и информационной полит

Депутаты будущей фракции "Слуга народа" в Верховной Раде выступают за назначение министром по вопросам культуры, спорта и информационной политики советника Президента Владимира Зеленского по гуманитарным вопросам Владимира Бородянского.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в "Слуге народа".

По его словам, как и планировалось, три министерства будут объединены в одно.

"Министром будет Бородянский",- сказал собеседник.

(Новость дополнена подробностями о кандидате)



Бородянский является украинским медиа-деятелем.

Он занимал должность председателя правления телеканала "СТБ" и директора медиагруппы StarLightMedia до 2018 года.

Родился 15 января 1974 года.

С 2000 года он был руководителем отдела по управлению медиа-активами в "Альфа-банке", где отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и "Московский комсомолец в Украине".

С 1998 года работал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине".

Также в 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета.

Как сообщали Українські Новини, партия "Слуга Народа" рассматривает только кандидатуру заместителя председателя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука на должность премьер-министра.



Тем временем в четверг в 10:00 Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги. Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям. Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя").

Кроме того, Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.