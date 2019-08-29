Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту

Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП

Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП

Сьогодні, 29 серпня, розпочалося перше засідання Верховної Ради 9-го скликання. Статися встигло вже досить багато подій - Зеленський вирішив залишити Авакова на посаді міністра МВС і запропонував Раді прийняти закон про імпічмент Президента.

Також сьогодні "Слуга народу" сьогодні на засіданні погоджує склад Кабміну, Порошенко встиг опустити свежевыданное посвідчення депутата Ради, а ціни в буфеті парламенту підскочили і всіх засмутили.

А тим часом, в соцмережах триває справжнє буйство обговорення першого дня роботи нового парламенту.

У п'ятницю о 10:00 Рада відкрила урочисте засідання для прийняття присяги. Депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків. Текст присяги зачитав найстарший депутат Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя").

Також Українські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Раніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту може затягнутися до ранку.