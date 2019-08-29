"Слуга народа" сегодня на заседании согласует состав Кабмина

Сегодня, 29 августа, будущая фракция партии "Слуги народа" проведет заседание в 12:20 для согласования состава нового Кабинета Министров.

Об этом журналистам сказал депутат "Слуги народа" Давид Арахамия, передают Українські Новини.

"Мы будем обсуждать (кадровые вопросы), у нас в 12:20 заседание фракции", - сказал Арахамия журналистам.

Также отвечая на вопрос, поддержит ли фракция сохранение Арсеном Аваковым должности министра внутренних дел, Арахамия сказал, что это очень сложный вопрос.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу в 10:00 Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги. Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям. Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя").

Также Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.