Майно Богатирьової було заарештовано з 2014, - адвокат

Адвокат екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, яку суд заарештував, Дмитро Бєляєв заявляє про арешт всього майна Богатирьової з 2014 року.\r\nПро це він сказав під час судового засідання по обранню запобіжного заходу екс-міністру, передають Українські Новини.\r\n"Більше того, навіть була припинена виплата пенсій", - сказав адвокат.\r\nВін додав, що джерела доходу, на які посилається сторона обвинувачення, які не підтверджені, оскыльки їх не існує.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Раїса Богатирьова повернулася в Україну після закінчення періоду післяопераційної реабілітації.\r\n\r\n27 серпня правоохоронні органи затримали Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.\r\nПрокуратура Києва просила Печерський суд розглянути питання про взяття під варту колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.\r\nБогатирьова провела ніч в Ізоляторі тимчасового утримання Нацполиции на Косогірному провулку. Адвокати Богатирьової домоглися рішення про зняття усіх претензій.\r\nУ травні 2019 року суд відновив розслідування справи проти Раїси Богатирьової.\r\n\r\n