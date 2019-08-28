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28 серпня 2019, середа, 19:54 14
Судова влада 2019-08-28T20:45:01+03:00
Українські Новини
Майно Богатирьової було заарештовано з 2014, - адвокат

Майно Богатирьової було заарештовано з 2014, - адвокат

Раїса Богатирьова. Фото: old.moz.gov.ua
Раїса Богатирьова. Фото: old.moz.gov.ua

Адвокат екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, яку суд заарештував, Дмитро Бєляєв заявляє про арешт всього майна Богатирьової з 2014 року.

Про це він сказав під час судового засідання по обранню запобіжного заходу екс-міністру, передають Українські Новини.

"Більше того, навіть була припинена виплата пенсій", - сказав адвокат.

Він додав, що джерела доходу, на які посилається сторона обвинувачення, які не підтверджені, оскыльки їх не існує.

Як повідомляли Українські Новини, Раїса Богатирьова повернулася в Україну після закінчення періоду післяопераційної реабілітації.

27 серпня правоохоронні органи затримали Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.

Прокуратура Києва просила Печерський суд розглянути питання про взяття під варту колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.

Богатирьова провела ніч в Ізоляторі тимчасового утримання Нацполиции на Косогірному провулку. Адвокати Богатирьової домоглися рішення про зняття усіх претензій.

У травні 2019 року суд відновив розслідування справи проти Раїси Богатирьової.

 
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