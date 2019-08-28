Майно Богатирьової було заарештовано з 2014, - адвокат

Адвокат екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, яку суд заарештував, Дмитро Бєляєв заявляє про арешт всього майна Богатирьової з 2014 року.

Про це він сказав під час судового засідання по обранню запобіжного заходу екс-міністру, передають Українські Новини.

"Більше того, навіть була припинена виплата пенсій", - сказав адвокат.

Він додав, що джерела доходу, на які посилається сторона обвинувачення, які не підтверджені, оскыльки їх не існує.

Як повідомляли Українські Новини, Раїса Богатирьова повернулася в Україну після закінчення періоду післяопераційної реабілітації.