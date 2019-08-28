Прокуратура просит суд взять под стражу экс-министра здравоохранения Богатыреву

Прокуратура Киева просит Печерский суд рассмотреть вопрос о взятии под стражу бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры.

Соответствующее ходатайство внесено в среду в суд.

Время заседания будет определено в ходе автоматического распределения дел.

Как сообщали Українськi Новини, 27 августа правоохранительные органы задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.

В Госпогранслужбе рассказали, что Богатыреву обнаружили на рейсе, прибывшем из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов.

Также сообщалось, что Богатырева проведет ночь в изоляторе.



В апреле 2015 года суд разрешил арестовать подозреваемую в коррупции Богатыреву.

В сентябре 2016 года адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев заявил, что у ЕС и Интерпола к Раисе Богатыревой нет претензий и она может свободно передвигаться везде, кроме Украины.

В мае 2019 года суд возобновил расследование дела против Богатыревой.

21 октября 2014 года она была объявлена в розыск.