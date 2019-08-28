Прокуратура просит суд взять под стражу экс-министра здравоохранения Богатыреву

Прокуратура Киева просит Печерский суд рассмотреть вопрос о взятии под стражу бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры.\r\nСоответствующее ходатайство внесено в среду в суд.\r\nВремя заседания будет определено в ходе автоматического распределения дел.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 27 августа правоохранительные органы задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.\r\nВ Госпогранслужбе рассказали, что Богатыреву обнаружили на рейсе, прибывшем из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов. \r\nТакже сообщалось, что Богатырева проведет ночь в изоляторе. В апреле 2015 года суд разрешил арестовать подозреваемую в коррупции Богатыреву.\r\nВ сентябре 2016 года адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев заявил, что у ЕС и Интерпола к Раисе Богатыревой нет претензий и она может свободно передвигаться везде, кроме Украины.\r\nВ мае 2019 года суд возобновил расследование дела против Богатыревой. \r\n21 октября 2014 года она была объявлена в розыск.