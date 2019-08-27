Правоохранители задержали Богатыреву в аэропорту в Киеве, - Аваков

Правоохранительные органы задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве\r\nОб этом Українським Новинам сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. \r\n"Да, задержали", - сказал он. \r\nДругих подробностей он не сообщил. \r\nКак сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киева возобновил специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства в отношении бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой.\r\nА в апреле 2015 года суд разрешил арестовать подозреваемую в коррупции Богатыреву.\r\nВ сентябре 2016 года адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев заявил, что у ЕС и Интерпола к Раисе Богатыревой нет претензий и она может свободно передвигаться везде, кроме Украины. Также адвокат Богатыревой назвал реакцию Генпрокуратуры на решение Интерпола "политической".