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27 августа 2019, вторник, 20:05 263
Силовые структуры 2019-08-27T20:07:04+03:00
Українські Новини
Правоохранители задержали Богатыреву в аэропорту в Киеве, - Аваков

Правоохранители задержали Богатыреву в аэропорту в Киеве, - Аваков

Раиса Богатырева
Раиса Богатырева

Правоохранительные органы задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве

Об этом Українським Новинам сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. 

"Да, задержали", - сказал он. 

Других подробностей он не сообщил.  

Как сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киева возобновил специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства в отношении бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

А в апреле 2015 года суд разрешил арестовать подозреваемую в коррупции Богатыреву.

В сентябре 2016 года адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев заявил, что у ЕС и Интерпола к Раисе Богатыревой нет претензий и она может свободно передвигаться везде, кроме Украины. Также адвокат Богатыревой назвал реакцию Генпрокуратуры на решение Интерпола "политической".

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