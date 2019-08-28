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28 августа 2019, среда, 17:09 144
Судебная власть 2019-08-28T17:16:43+03:00
Українські Новини
Богатырева вернулась в Украину после окончания послеоперационной реабилитации

Богатырева вернулась в Украину после окончания послеоперационной реабилитации

Раиса Богатырева
Раиса Богатырева

Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, которую в 2015 году суд разрешил арестовать, вернулась в Украину после окончания периода послеоперационной реабилитации.

Об этом она сказала во время судебного заседания по избранию меры пресечения, передают Українські Новини.

"Я вернулась сама, поскольку закончился тот период послеоперационной реабилитационной помощи, что я смогла самостоятельно предстать перед судом", - сказала Богатырева.

Она заявила, что не будет скрываться от следствия и появится в суде по первому требованию.

Как сообщали Українські Новини, 27 августа правоохранительные органы задержали Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.

Прокуратура Киева просила Печерский суд рассмотреть вопрос о взятии под стражу бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Богатырева провела ночь в Изоляторе временного содержания Нацполиции на Косогорном переулке.  Адвокаты Богатыревой добились решения о снятии всех претензий.

В мае 2019 года суд возобновил расследование дела против Раисы Богатыревой

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