Богатырева вернулась в Украину после окончания послеоперационной реабилитации

Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, которую в 2015 году суд разрешил арестовать, вернулась в Украину после окончания периода послеоперационной реабилитации.\r\nОб этом она сказала во время судебного заседания по избранию меры пресечения, передают Українські Новини.\r\n"Я вернулась сама, поскольку закончился тот период послеоперационной реабилитационной помощи, что я смогла самостоятельно предстать перед судом", - сказала Богатырева.\r\nОна заявила, что не будет скрываться от следствия и появится в суде по первому требованию.\r\nКак сообщали Українські Новини, 27 августа правоохранительные органы задержали Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.\r\nПрокуратура Киева просила Печерский суд рассмотреть вопрос о взятии под стражу бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.\r\nБогатырева провела ночь в Изоляторе временного содержания Нацполиции на Косогорном переулке. Адвокаты Богатыревой добились решения о снятии всех претензий.\r\nВ мае 2019 года суд возобновил расследование дела против Раисы Богатыревой.