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28 августа 2019, среда, 17:50 122
Судебная власть 2019-08-28T18:10:54+03:00
Українські Новини
Суд арестовал Богатыреву и назначил 6 млн гривен залога

Суд арестовал Богатыреву и назначил 6 млн гривен залога

Раиса Богатырева
Раиса Богатырева

Печерский районный суд Киева арестовал экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву, которая вернулась в Украину после окончания послеоперационной реабилитациина 60 дней и назначил залог в размере 6 млн гривен.

Данное решение коллегия судей приняла в среду, передают Українськi Новини.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, избрав Богатыревой меру пресечения в виде ареста.

В случае внесения залога на нее будет возложен ряд обязанностей.

После оглашения решения суда бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что в ближайшее время за Богатыреву будет внесен залог депутатом Рады Вадимом Новинским (фракция "Оппозиционный блок").

Как сообщали Українські Новини, 27 августа правоохранительные органы задержали Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.

Также прокуратура Киева просила Печерский суд рассмотреть вопрос о взятии под стражу бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Кроме того, Богатырева провела ночь в Изоляторе временного содержания Нацполиции на Косогорном переулке, ее адвокаты добились решения о снятии всех претензий.

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