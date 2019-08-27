Богатырева проведет ночь в изоляторе

Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, которую сегодня задержали в Киеве, проведет ночь в Изоляторе временного содержания Нацполиции на Косогорном переулке. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники.\r\nТак, сообщается, что Богатыреву привезли в суд для избрания меры пресечения. Однако это было после завершения рабочего времени. Поэтому суд не принимал решения.\r\nОтмечается, что адвокаты Богатыревой добились решения о снятии всех претензий.\r\nЭкс-министр прилетела, сознательно понимая, что могут быть проблемы. Ибо по одним документам розыск у нее прекращён, по другим - все претензии в силе.\r\nКроме того, завтра, 28 августа, будет суд по избранию меры пресечения.\r\nКак сообщали Українські Новини, правоохранительные органы задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.\r\nРанее Голосеевский районный суд Киева возобновил специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства в отношении бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой.