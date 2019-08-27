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27 августа 2019, вторник, 23:16 110
Силовые структуры 2019-08-27T23:21:05+03:00
Українські Новини
Богатырева проведет ночь в изоляторе

Богатырева проведет ночь в изоляторе

Раиса Богатырева
Раиса Богатырева

Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, которую сегодня задержали в Киеве, проведет ночь в Изоляторе временного содержания Нацполиции на Косогорном переулке. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники.

Так, сообщается, что Богатыреву привезли в суд для избрания меры пресечения. Однако это было после завершения рабочего времени. Поэтому суд не принимал решения.

Отмечается, что адвокаты Богатыревой добились решения о снятии всех претензий.

Экс-министр прилетела, сознательно понимая, что могут быть проблемы. Ибо по одним документам розыск у нее прекращён, по другим - все претензии в силе.

Кроме того, завтра, 28 августа, будет суд по избранию меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, правоохранительные органы задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.

Ранее Голосеевский районный суд Киева возобновил специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства в отношении бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

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