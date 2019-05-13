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13 мая 2019, понедельник, 10:41 111
Силовые структуры 2019-05-13T10:42:01+03:00
Українські Новини
Суд возобновил расследование дела против Богатыревой

Суд возобновил расследование дела против Богатыревой

Раиса Богатырева
Раиса Богатырева

Голосеевский районный суд Киева возобновил специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства в отношении бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Установлено, что расследование в отношении Богатыревой было приостановлено еще в конце 2017 года решением следователя Басова.

В 2018 году в связи с направлением Генеральной прокуратурой в Генеральную прокуратуру Кубы запроса об оказании международной правовой помощи по указанному делу, досудебное расследование было повторно приостановлено.

После этого в суд поступила жалоба адвоката Богатыревой, в которой он просил отменить постановление следователя о приостановлении расследования и 24 апреля суд ее удовлетворил.

В отношении Богатыревой расследуется дело о завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2015 года суд разрешил арестовать подозреваемую в коррупции Богатыреву.

В сентябре 2016 года адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев заявил, что у ЕС и Интерпола к Раисе Богатыревой нет претензий и она может свободно передвигаться везде, кроме Украины.

 

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