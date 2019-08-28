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28 серпня 2019, середа, 19:21 12
Верховна Рада і партії 2019-08-28T20:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський зустрівся перед першим робочим днем зі "слугами народу" за закритими дверима

Зеленський зустрівся перед першим робочим днем зі "слугами народу" за закритими дверима

Зустріч президента Володимира Зеленського з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу" пройшла за закритими дверима, без телефонів.

Про це повідомляє з-під виставкового центру "Парковий", де проходив захід, кореспондент "Української правди".

Зеленський приїхав і поїхав з заднього ходу, ні слова пресі президент не сказав.

Зараз депутати неформально спілкуються, фотографують через вікна журналістів і поступово розходяться.

На зустрічі перший помічник президента Сергій Шефір, заступники голови Офісу президента Олексій Гончарук та Руслан Рябошапка, яким пророкують посади прем'єра та генпрокурора відповідно.

На зустрічі з президентом йшлося про майбутні закони.

"Обговорювали з президентом всі законопроекти, які хочемо проголосувати. І про недоторканність, і про зменшення кількості депутатів, покарання за прогули та інші. Кадрових питань не обговорювали", - розповів колишній журналіст "1+1" Сергій Швець.

За даними УП, на першому засіданні Верховної Ради 29 серпня планують призначити прем'єра і, принаймні, частину міністрів.

З'їздЗ'їзд "Слуги народу". Фото: УП

Як повідомляли Українські Новини, у липні, коли відбулися позачергові вибори депутатів Верховної Ради члени Центральної виборчої комісії заробили від 232 тис. гривень до 275 тис. гривень.

Перше засідання парламенту пройде 29 серпня і може затягнутися до ранку.

Сьогодні, 28 серпня, обрані депутати протестували систему голосування "Рада-3" в парламенті без сенсорної кнопки.

Нове скликання Верховної Ради в перший день роботи хоче розглянути закони про зняття недоторканності і скорочення кількості депутатів.

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