Зеленський зустрівся перед першим робочим днем зі "слугами народу" за закритими дверима

Зустріч президента Володимира Зеленського з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу" пройшла за закритими дверима, без телефонів.\r\nПро це повідомляє з-під виставкового центру "Парковий", де проходив захід, кореспондент "Української правди".\r\nЗеленський приїхав і поїхав з заднього ходу, ні слова пресі президент не сказав.\r\nЗараз депутати неформально спілкуються, фотографують через вікна журналістів і поступово розходяться.\r\nНа зустрічі перший помічник президента Сергій Шефір, заступники голови Офісу президента Олексій Гончарук та Руслан Рябошапка, яким пророкують посади прем'єра та генпрокурора відповідно.\r\nНа зустрічі з президентом йшлося про майбутні закони.\r\n"Обговорювали з президентом всі законопроекти, які хочемо проголосувати. І про недоторканність, і про зменшення кількості депутатів, покарання за прогули та інші. Кадрових питань не обговорювали", - розповів колишній журналіст "1+1" Сергій Швець.\r\nЗа даними УП, на першому засіданні Верховної Ради 29 серпня планують призначити прем'єра і, принаймні, частину міністрів.\r\nЗ'їзд "Слуги народу". Фото: УП\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у липні, коли відбулися позачергові вибори депутатів Верховної Ради члени Центральної виборчої комісії заробили від 232 тис. гривень до 275 тис. гривень.\r\nПерше засідання парламенту пройде 29 серпня і може затягнутися до ранку.\r\nСьогодні, 28 серпня, обрані депутати протестували систему голосування "Рада-3" в парламенті без сенсорної кнопки.\r\nНове скликання Верховної Ради в перший день роботи хоче розглянути закони про зняття недоторканності і скорочення кількості депутатів.