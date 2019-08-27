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27 августа 2019, вторник, 12:46 119 Документ
Выборы 2019-08-27T12:54:34+03:00
Українські Новини
За парламентские выборы члены ЦИКа заработали по четверти миллиона

За парламентские выборы члены ЦИКа заработали по четверти миллиона

Члены ЦИК. Фото: facebook.com/pg/UACEC
Члены ЦИК. Фото: facebook.com/pg/UACEC

В июле, когда состоялись внеочередные выборы депутатов Верховной Рады, члены Центральной избирательной комиссии заработали от 232 тыс. гривен до 275 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

"Размер начисленной заработной платы за июль 2019 года председателя Комиссии Слипачук Т. В. составляет 248 504 гривны, в том числе: должностной оклад – 52 860 гривен, персональная надбавка – 37 002 гривны, надбавка за интенсивность труда – 52 860 гривен, премия – 105 720 гривен)", - сказано в нем.

Зарплата ниже, чем у Слипачук из 16 членов ЦИКа в июле была только у пяти.

Заместители председателя и секретарь комиссии заработали больше: Олег Конопольский – 250 780 гривен, Евгений Радченко – 260 202 гривны, а Наталия Бернацкая – 262 911 гривен.

Остальные члены Центризбиркома заработали в июле от 232 208 гривен до 274 545 гривен.

Всего на зарплаты членов ЦИКа в июле было выплачено более 4 млн гривен, в среднем – 253,8 тыс. гривен одному члену комиссии.

Как сообщали Українськi Новини, первое заседание новой Верховной Рады пройдет уже в августе.

Партия "Слуга народа" сама сформирует правительство, поскольку взяла на выборах более половины депутатских мандатов.

Назначение нового Кабмина может состояться в первый день заседания парламента.

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