"Слуга народу" набирає більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд

Після обробки 41,70% голосів партія "Слуга народу" українського президента Володимира Зеленського претендує на 122 місць у Верховній Раді за партійними списками, а її кандидати перемагають не менш ніж в 125 мажоритарних округах. Про це повідомляється в даних ЦВК.

Таким чином при збереженні розподілу часток вона може отримати більше 226 мандатів, необхідних для більшості в парламенті і самостійного формування кабінету міністрів без коаліції з іншими партіями. Це буде першим подібним випадком за історію країни.

Інфографіка Української правди

Кандидати від "Слуги народу", за попередніми результатами, лідирують у всіх округах Києва, а також переважній більшості округів Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької областей.

Кандидати від партії "Опозиційна платформа – За життя" перемагають у восьми округах на території Луганській і Донецькій областях. Выдвигавшаяся у донецькому селищі Зайцево Надія Савченко набрала там всього вісім голосів, зазначає "Громадське". Ще за кілька округів взяли кандидати від інших партій, перемагають самовисуванці у близько 50 з 199 округів.

Як повідомляли Українські Новини, на даними консорціуму "Національний exit-poll-2019", на виборах Ради 44,2% виборців проголосували за партію "Слуга народу", 11,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність".

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра а у Цвк розповіли про зафіксовані порушення на виборах.