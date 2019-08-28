ЦВК завершила реєстрацію депутатів Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) завершила реєстрацію депутатів Верховної Ради.\r\nРеєстрація завершилася на засіданні комісії в середу, передають Українські Новини.\r\n"ЦВК зареєструвала 29 народних депутатів України", - йдеться в повідомленні прес-служби комісії.\r\nЗареєстровано 15 депутатів, обраних за списками партій, і 14 - обраних у мажоритарних округах.\r\nТаким чином, всього ЦВК зареєструвала всіх 424 визнаних обраними депутатів: 225 - за списками партій і 199 - в округах.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у липні, коли відбулися позачергові вибори депутатів Верховної Ради, члени Центральної виборчої комісії заробили від 232 тис. гривень до 275 тис. гривень.\r\nПерше засідання новообраного парламенту відбудеться 29 серпня і може затягнутися до ранку.\r\nПеред цим, 28 серпня, обрані депутати Ради 9-го скликання протестували систему голосування "Рада-3" в парламенті без сенсорної кнопки.\r\nНова Рада перший день роботи хоче розглянути закони про зняття недоторканності і скорочення кількості депутатів.