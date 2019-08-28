Після гулянки в Сен-Тропе Богдан заснув в аеропорту на колінах у дівчини: опубліковано фото

Богдан задрімав в аеропорту після весілля. Фото: Юрій Ніколов

Богдан задрімав в аеропорту після весілля. Фото: Юрій Ніколов

Опубліковано фото Андрія Богдана, який в очікуванні свого рейсу спить на колінах у своєї супутниці у французькому аеропорту після весілля юриста Андрія Довбенка в Сен-Тропе. Її у своєму Facebook виклав журналіст Юрій Ніколов, уточнивши, що знімок йому прислали анонімно.

"Ось це Богдан кемарит на своїй супутниці у французькому аеропорту після гулянки у Довбенко замість присутності на державному святкуванні Дня Незалежності та просування "приватних" кандидатів в Кабмін", - написав Ніколов.

Скріншот посади Юрія Ніколова у Facebook

Раніше повідомлялося, що юрист, на весілля до якого їздив Богдан, кришував рейдерів через Мін'юст.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан прокоментував свою відсутність у Україні на День незалежності - "Куди хочу туди йду" після того, як на День Незалежності він очолив ходу дівчат в Сен-Тропе на весіллі Довбенко.

А також НАБУ допитало Богдана.

Раніше НАБУ відкрило справу за фактом можливого пропозиції 20 млн доларів Богдану в якості хабара.