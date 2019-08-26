Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші"

Юрист Андрей Довбенко, на свадьбу к которому ездил Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, крышевал рейдеров через Минюст.

Об этом у себя в Facebook журналист проекта "Наші гроші" Алиса Юрченко.

В частности, ссылаясь на свой источник в Минюсте, журналист рассказала о коррупции в ведомстве.

"В 2015-м в рамках реорганизации их (сотрудников Минюста, - ред.) вывели за штат, а потом заново собеседовали. Собеседования, помимо официальной части, включали и ту, для которой есть место в Уголовном кодексе. Рассказал, что его позвали в ресторан, где за столиком сидел один из вышестоящих сотрудников министерства и некто юрист Довбенко. Вышестоящий сотрудник предложил оформить собеседуемого с таким условием: он будет отдавать наверх процент от всего заработанного. На ремарку, что тот ничего, кроме зарплаты, не зарабатывает, поступил ответ: либо зарабатывай, либо отдавай с зарплаты. Довбенко, по словам моего собеседника, на той встрече пристутствовал в роли таинственного молчаливого свидетеля", - написала Юрченко.

Также журналист утверждает, что министр Павел Петренко отрицал, что знаком с Довбенко, однако это не было правдой.

"Я трижды за полгода спрашивала Павла Петренко, знает ли он, кто такой Довбенко. Вот такой нейтральный вопрос. И на этот нейтральный вопрос министр отчаянно врал. Говорил, что не знает такого человека. ... Как оказалось, еще в 2015-м министр настолько хорошо его знал, что на встрече с десятком свидетелей предлагал сделать Довбенко главой исполнительной службы", - утверждает журналист.

Кроме того, по ее словам, Довбенко крышевал рейдеров через Минюст.

"После 2015 года Министерство юстиции наполнилось кадрами Довбенко и его друзей. Любой разговор с нотариусами, регистраторами, судебными исполнителями и пострадавшими от рейдерства с тех пор упирается в эту фамилию. “Скажите, вы обращались в антирейдерскую комиссиию?” - спрашивала я у пострадавших. “Да. Но там не назначают жалобу к рассмотрению. Я консультировался у знакомых, говорят, за определенную сумму можно добиться, что назначат заседание. Но я не знаю, есть ли смысл. Если та сторона порешала через Довбенко, нет”. “Меня лишила права работать частным исполнителем дисциплинарная комиссия Минюста после того, как я сделал свою работу и выполнил судебное решение”. “И что же за решение вы выполнили?” “Списал долг с клиента Довбенко”. “Знакомые регистраторы говорят, что им предлагают платить ежемесячно некую сумму наверх, периодически выполнять внешние хотелки, чтобы не отключили от реестра, а в чатах с указаниями, что делать, присутствует некто АН, - написала журналист проекта "Наші гроші".

Журналист считает, что подобный визит главы Офиса Президента - это не вопрос его частной поездки.

"Это история о легитимизации того, что происходило в сфере Минюста в прошлые годы. Легитимизации системы “заработай-сдай наверх”. Системы, где все на поводке, и действия чиновников невидимо подчинены преимущественно интересам клиентов одной юридической компании. Поездка Богдана к Довбенко - это перечеркнутые фразы Зеленского и его офиса о борьбе с рейдерством, черными регистраторами и дырами в реестрах. Вчера был день траура у адвокатов, нотариусов, регистраторов и всех, кто соприкасается с Минюстом. Новости из Сен-Тропе убивают надежду на то, что все ключевые игроки новой команды хотят изменить систему, в которой “Министерство справедливости” сдано в аренду", - убеждена Юрченко.

Напомним, что Андрей Богдан пропустил праздник Дня Независимости в Киеве из-за свадьбы за границей.

Ранее Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.