Куда хочу туда иду: Богдан прокомментировал свое отсутствие в Украине на День независимости

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко, проходившей в Сен-Тропе (Франция) в День независимости Украины.

В частности, у себя на странице в соцсети Facebook он запостил фото четырехлетней давности из зоны ООС, на котором он в камуфляже запечатлен с другими воинами в Песках Донецкой области.

"Порохоботики узбагойтесь. В свободное от работы время, куда хочу туда иду. Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески. Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - заявил Богдан".

Напомним, появилось видео, как глава ОПУ Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко.

Андрей Богдан пропустил праздник Дня Независимости в Киеве из-за свадьбы за границей.

Ранее Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.