Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко, проходившей в Сен-Тропе (Франция) в День независимости Украины. \r\nВ частности, у себя на странице в соцсети Facebook он запостил фото четырехлетней давности из зоны ООС, на котором он в камуфляже запечатлен с другими воинами в Песках Донецкой области.\r\n"Порохоботики узбагойтесь. В свободное от работы время, куда хочу туда иду. Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески. Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - заявил Богдан".\r\n\r\nНапомним, появилось видео, как глава ОПУ Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко.\r\nАндрей Богдан пропустил праздник Дня Независимости в Киеве из-за свадьбы за границей.\r\nРанее Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.