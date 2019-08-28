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28 августа 2019, среда, 12:04 391
Силовые структуры 2019-08-28T12:04:15+03:00
Українські Новини
НАБУ допросило Богдана

НАБУ допросило Богдана

Национальное антикоррупционное бюро допросило главу Офиса Президента Андрея Богдана.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он был в НАБУ (на допросе)", - сказал он.

По его словам, допрос состоялся на минувшей неделе.

Богдана допросили по делу возможного предложения ему 20 млн долларов в качестве взятки.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло дело по факту возможного предложения 20 млн долларов Богдану в качестве взятки.

Кличко просил НАБУ открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки Богдану.

Богдан заявил, что один из адвокатов "смотрящих" по Киеву предложил ему половину от 40 млн долларов за определенную помощь.

Тем временем Богдан считает, что 20% депутатов "Слуги народа" будут брать взятки.

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