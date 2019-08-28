НАБУ допросило Богдана

Национальное антикоррупционное бюро допросило главу Офиса Президента Андрея Богдана.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Он был в НАБУ (на допросе)", - сказал он.\r\nПо его словам, допрос состоялся на минувшей неделе.\r\nБогдана допросили по делу возможного предложения ему 20 млн долларов в качестве взятки.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло дело по факту возможного предложения 20 млн долларов Богдану в качестве взятки.\r\nКличко просил НАБУ открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки Богдану.\r\nБогдан заявил, что один из адвокатов "смотрящих" по Киеву предложил ему половину от 40 млн долларов за определенную помощь.\r\nТем временем Богдан считает, что 20% депутатов "Слуги народа" будут брать взятки.