НАБУ открыло дело по возможному предложению взятки Богдану

После того, как мэр Киева Виталий Кличко потребовал от НАБУ проверить обвинения Богдана , Национальное антикоррупционное бюро Украины

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Завели дело в четверг", - сказал он.

По его словам, дело открыто по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Ранее мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко просил Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан заявил, что один из адвокатов "смотрящих" по Киеву предложил ему половину от 40 млн долларов за определенную помощь.

Тем временем Богдан считает, что 20% депутатов "Слуги народа" будут брать взятки.