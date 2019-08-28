Долар і євро продовжують дорожчати: курс валют НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 серпня, на 10,20 коп. до 25,1649 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 серпня, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3089,8588\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2516,4930\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2567,3593\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n237,9557\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,7979\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2794,3138\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю, на 7 коп. у вівторок, 27 серпня, знизився на 2 коп. до 25,14 UAH\/USD.\r\nУ вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 23 серпня на 1,88% до 25,2739 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,51 коп. до 24,9413 UAH\/USD.\r\nРаніше курс долара до гривні наблизився до психологічної позначки, але, за прогнозами аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені. \r\nТакож повідомлялося, що в Україні масово підробляють купюри.