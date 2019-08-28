Долар і євро продовжують дорожчати: курс валют НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 серпня, на 10,20 коп. до 25,1649 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 серпня, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3089,8588 100 доларів США 2516,4930 100 швейцарських франків 2567,3593 1000 ієн 237,9557 10 російських рублів 3,7979 100 євро 2794,3138

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю, на 7 коп. у вівторок, 27 серпня, знизився на 2 коп. до 25,14 UAH/USD.

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 23 серпня на 1,88% до 25,2739 UAH/USD, курс купівлі - на 0,51 коп. до 24,9413 UAH/USD.

Раніше курс долара до гривні наблизився до психологічної позначки, але, за прогнозами аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені.

Також повідомлялося, що в Україні масово підробляють купюри.