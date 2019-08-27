Доллар и евро в обменниках подскочили после длинных выходных

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 августа на 1,88 коп. до 25,2739 UAH/USD, курс покупки - на 0,51 коп. до 24,9413 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,29 коп. до 27,5706 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,66 коп. до 28,0955 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,9413 25,2739 27,5706 28,0955 3,43 3,97 Максимальный 25,0800 25,4500 27,8000 28,5000 3,76 5,00 Минимальный 24,3500 25,1500 27,0000 27,9000 2,40 3,80

Как сообщали Українські Новини, НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник. А банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.

Тем временем курс доллара приблизился к психологической отметке, но ситуация может измениться с начала осени. Также в Украине массово подделывают купюры- где сбывают фальшивые деньги чаще всего.

Кроме того, после длительного падения рубль подскочил в киевских обменниках, а эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.