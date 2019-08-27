Доллар и евро в обменниках подскочили после длинных выходных

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 августа на 1,88 коп. до 25,2739 UAH\/USD, курс покупки - на 0,51 коп. до 24,9413 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 1,29 коп. до 27,5706 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 2,66 коп. до 28,0955 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,9413\r\n25,2739\r\n27,5706\r\n28,0955\r\n3,43\r\n3,97\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,0800\r\n25,4500\r\n27,8000\r\n28,5000\r\n3,76\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,3500\r\n25,1500\r\n27,0000\r\n27,9000\r\n2,40\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник. А банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.\r\nТем временем курс доллара приблизился к психологической отметке, но ситуация может измениться с начала осени. Также в Украине массово подделывают купюры- где сбывают фальшивые деньги чаще всего.\r\nКроме того, после длительного падения рубль подскочил в киевских обменниках, а эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.